Путин призвал россиян рожать по 8 детей на семью. Зачем?

Опубликовано: 28.11.2023 20:51 , Обновлено: 28.11.2023

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что Россия столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», хотя у многих народов «сохраняется традиция крепкой, многодетной семьи». А несколько поколений назад в семьях было по семь-восемь детей, а то и больше, пофантазировал глава РФ.

«Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — призвал Владимир Путин, уточнив, что в России пока не все сделано для многодетных семей.

“Согласен, что нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми”, - сказал президент РФ , выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

На 1 января 2023 года, по оценке Росстата в России проживало 146 424 729 постоянных жителей, что на 550 000 человек меньше, чем в 2022 году.