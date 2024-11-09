МУС начал расследование против прокурора, выдавшего ордер на арест Путина. Что известно?

Опубликовано: 09.11.2024 12:13 , Обновлено: 09.11.2024

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) решил начать внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана, сообщило агентство Reuters 9 ноября. По его запросу суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Reuters сообщило, что ознакомилось с недатированным неподписанным документом, который распространили сотрудники МУС среди государств-членов. По информации агентства, там содержится призыв к Хану временно отстраниться от исполнения своих обязанностей в Гааге во время проведения расследования.

Еще в октябре стало известно, что прокурора обвиняют в сексуальных домогательствах. Хан отрицает обвинения в неправомерном поведении и сам обратился к органу внутреннего надзора суда с просьбой расследовать эти заявления. По его словам, эти обвинения совпадают с кампанией дезинформации, направленной против его ведомства.

Предполагаемая жертва домогательств, по данным агентства, “не уверена в независимости внутреннего органа суда”, поскольку в настоящее время его возглавляет бывший подчиненный Хана. Сам прокурор и его защита не комментировали ситуацию.

[info_b]

Карим Асад Ахмад Хан, 54 года, британский юрист, является экспертом в области международного уголовного права и прав человека. Он занимал должность главного прокурора МУС с февраля 2021 года, после своего избрания на этот пост. До этого Хан был помощником генерального секретаря ООН, специальным советником и главой следственной группы ООН по расследованию преступлений ИГИЛ в Ираке. [/info_b]

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд по запросу Хана выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?