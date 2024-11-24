"Может отключить свет миллионам" - Британский чиновник обвинил Россию в подготовке кибератак

Опубликовано: 24.11.2024 12:31 , Обновлено: 24.11.2024

Британский политик и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден заявил, что Россия готова начать волну кибератак на Великобританию и "может отключить свет миллионам людей".

Он утверждает, что Россия нацелилась на британскую энергетическую инфраструктуру и «не будет долго думать», прежде чем нацелиться на бизнес, чтобы попытаться ослабить позиции поддерживающих Украину стран.

“С помощью кибератаки Россия может отключить свет миллионам людей. Она может отключить электросети”, — считает Макфадден, передал британский телеканал Sky News.

Политик планирует заявить на конференции НАТО на следующей неделе, что западные союзники не должны недооценивать угрозу Москвы, как он утверждает, в ее “скрытой войне”. «Не сомневайтесь: Соединенное Королевство и другие в этом зале следят за Россией. Мы точно знаем, что они делают, и мы противостоим их атакам как публично, так и за кулисами», - заявил Макфадден.

Он утверждает, что эта киберугроза со стороны РФ «реальна», и считает, что никто в НАТО не должен недооценивать ее.

Ранее Telegraf.news писал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в сентябре обвинила шесть британских дипломатов - сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве - в “разведывательно-подрывной работе” там. По требованию ведомства российский МИД прекратил их аккредитацию, что равнозначно высылке из страны.

Россия выслала из страны шесть британских дипломатов за «разведывательно-подрывную работу»