Опубликовано: 02.09.2025 14:02 , Обновлено: 02.09.2025

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США и Украиной на Запорожской атомной электростанции. Ранее МИД РФ называл подобные варианты невозможными.

Выступая на встрече с премьер-министром Словакии, Путин допустил создание трёхстороннего формата работы на станции.

«Мы можем посотрудничать с американскими партнёрами на Запорожской атомной электростанции. То же самое касается, кстати говоря, и украинской стороны. Если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроём на Запорожской атомной станции поработать», — процитировало Путина «Агентство».

Это заявление, как отметило издание, может говорить об изменении риторики Москвы. В апреле США заявили о необходимости вернуть Украине контроль над станцией (либо признать эти территории нейтральными) и, возможно, передать её под управление американской стороне.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда отвечал категорично: «Управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“. <…> Не думаю, что возможны какие-либо изменения».

«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством», — заявляли тогда в российском министерстве.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом», в введении которой находится ЗАЭС, тогда же называл вариант совместного управления или передачи «ненаучной фантастикой».

Украина же, в свою очередь, требовала немедленный вывод всех российских войск и военной техники с территории станции и из города-спутника Энергодара, а также передачу Запорожской АЭС под полный и безусловный контроль украинского национального оператора «Энергоатом».

В Украине никогда не рассматривали варианты совместного с Россией управления ЗАЭС.