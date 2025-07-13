"Можем стрелять по целям размером с ведро" – Эстония впервые применила HIMARS

Опубликовано: 13.07.2025 19:13 , Обновлено: 13.07.2025

Как стало известно из балтийских СМИ, 11 июля эстонские военные, участвовавшие в учениях артиллерийской батареи, впервые выполнили пуски ракет из системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – Высокомобильная артиллерийская ракетная система), поставленной в страну США.

Учения прошли на острове Сааремаа и были организованы после четырех месяцев подготовки, сообщил эстонский канал ERR.

Военные утверждают, что все ракеты успешно поразили цели размером с “обычное ведро”, расположенные в 15 километрах в море.

«Значительного ущерба морю, конечно, не было — ведь использовались учебные боеприпасы, без боевой части. Максимальная дальность стрельбы этих систем гораздо больше. А по точности можно сказать, что мы можем стрелять даже по самым удалённым целям размером с ведро», — заявил Маргус Орас, представитель ракетно-артиллерийского подразделения армии Эстонии.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Балтии и Польшу в усиленной милитаризации.

«Литва и Польша старательно окапываются. Польская власть по всему миру скупает военную технику. Все расходы — за счет налогов своих граждан и тех кредитов, кто их дает. Американцы или по их указке. Кидаются в новые военные союзы, по сути, враждебные по отношению к нам», — заявил Александр Лукашенко.

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В апреле на авиабазе Эмари Силам обороны Эстонии были переданы шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, что значительно повысило возможности Эстонии по нанесению ударов на большие расстояния, похвалились тогда в эстонской армии.

Приобретение шести систем залпового огня HIMARS является одной из крупнейших в истории Эстонии закупок вооружений. Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракт с Агентством США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) в декабре 2022 года.