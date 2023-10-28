"Можем нагрянуть однажды ночью" - Эрдоган пригрозил Западу "войной креста и полумесяца"

Опубликовано: 28.10.2023 19:44 , Обновлено: 28.10.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября, выступая на "Великом Палестинском митинге" в Стамбуле, пригрозил западным странам, которые поддерживают Израиль в ближневосточном конфликте, "войной между крестом и полумесяцем". "Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью!", - заявил турецкий лидер в ходе своего эмоционального выступления.

“Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке”, - заявил Эрдоган.

Прямую трансляцию митинга в Стамбуле, на который, по словам турецкого президента, вышли “почти полтора миллиона человек”, вел телеканал AHABER.

Эрдоган признал право каждой страны на самозащиту, но ситуацию в секторе Газа назвал “несправедливой”. По его словам, там “происходит резня”, ответственность за которую он возложил на Израиль и пообещал объявить страну “военным преступником”.

Сам сектор Газа президент Турции назвал “целиком и полностью детищем Запада”, а Израиль - “пешкой в регионе, которую принесут в жертву, когда наступит подходящий день”.

“Западные страны, которые еще вчера проливали крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе. Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?”, - задался Эрдоган риторическим вопросом.

На его воинственную риторику уже отреагировал МИД Израиля. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на своей страничке в X (бывший Twitter) написал, что уже распорядился отозвать израильских дипломатов из Турции “с целью переоценки израильско-турецких отношений.”

[Twitter_widget url=“https://x.com/elicoh1/status/1718295085270417780?s=20”]

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами. За неё проголосовало большинство участников, призывав к “немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта”. В МИД Израиля документ назвали “постыдным” и пообещали “уничтожить ХАМАС, точно так же, как мир поступил с нацистами” и террористической организацией “Исламское государство”.

Израиль отверг «постыдную» резолюцию ООН о перемирии в секторе Газа