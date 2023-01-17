Москвичи принесли цветы и игрушки к памятнику Лесе Украинке

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Опубликовано: 17.01.2023 08:09 , Обновлено: 17.01.2023

В Москве вечером 16 января к памятнику поэтессе Лесе Украинке горожане начали нести цветы в память о жертвах ракетного удара РФ по многоэтажке в украинском городе Днепр.

Об этом сообщили несколько российских СМИ. На опубликованных фотографиях видно, что люди принесли к «мемориалу» цветы и игрушки. А у его подножия установили фотографию многоэтажки, разрушенной российской атакой.

Напомним, 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет. Одна из них — ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома в Днепре. Число погибших по состоянию на 16 января составляет 40 человек, трое из них - дети.

До сих пор в Днепре разыскивают 25 людей, которые могли оказаться в разрушенном доме.

В свою очередь в Кремле перенесли ответственность за произошедшее на Украину.