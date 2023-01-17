Москвичи принесли цветы и игрушки к памятнику Лесе Украинке
В Москве вечером 16 января к памятнику поэтессе Лесе Украинке горожане начали нести цветы в память о жертвах ракетного удара РФ по многоэтажке в украинском городе Днепр.
Об этом сообщили несколько российских СМИ. На опубликованных фотографиях видно, что люди принесли к «мемориалу» цветы и игрушки. А у его подножия установили фотографию многоэтажки, разрушенной российской атакой.
Напомним, 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет. Одна из них — ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома в Днепре. Число погибших по состоянию на 16 января составляет 40 человек, трое из них - дети.
До сих пор в Днепре разыскивают 25 людей, которые могли оказаться в разрушенном доме.
В свою очередь в Кремле перенесли ответственность за произошедшее на Украину.