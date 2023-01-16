Кремль обвинил Украину в падении российской ракеты на дом в Днепре

Опубликовано: 16.01.2023 13:45 , Обновлено: 16.01.2023

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 января заявил, что российская ракета, уничтожившая часть жилого дома в Днепре и убившая минимум 40 человек, «результат работы ПВО Украины».

При этом ранее в командовании ВСУ заявили, что украинские ПВО не могут сбить тот тип ракеты (Х-22), который попал в днепровскую многоэтажку.

Тем временем Песков утверждает, что российские военные не наносят ракетных ударов по гражданским объектам Украины.

«Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия ракеты контрракеты противовоздушной обороны», — передает его слова российское РБК.

Видимо, таким образом представитель Кремля сослался на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в эфире с российским правозащитников Марком Фейгином заявил, что «судя по всему» ракету сбило ПВО и она упала на жилой дом. При этом подчеркнул, что «еще разбираться и разбираться».

После чего в командовании Воздушных сил ВСУ вообще опровергли заявление Арестовича. Там утверждают, что удар нанесли ракетой запущенный из Курской области ракетой Х-22 и «в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Также в заявлении было сказано, что при применении ракет такого типа отклонение от цели может составлять сотни метров.

К слову, по последним данным, число людей, погибших в результате российского ракетного обстрела жилого дома в Днепре, выросло до 40.