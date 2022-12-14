Москва не обсуждает с Киевом новогоднее перемирие — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 декабря ответил на вопрос журналистов о возможности рождественского или новогоднего перемирия с Украиной.
По его словам, сейчас в Кремле этот вопрос не стоит. Песков утверждает, что от Киева такое предложение также не поступало.
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России вывести войска на это Рождество «с международно признанной территории Украины».
«Не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, к Рождеству», – сказал он.
Представитель Кремля ответил коротко: «Об этом не может идти и речи».