Москва не обсуждает с Киевом новогоднее перемирие — Песков

Опубликовано: 14.12.2022 14:19 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 декабря ответил на вопрос журналистов о возможности рождественского или новогоднего перемирия с Украиной.

По его словам, сейчас в Кремле этот вопрос не стоит. Песков утверждает, что от Киева такое предложение также не поступало.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России вывести войска на это Рождество «с международно признанной территории Украины».

«Не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, к Рождеству», – сказал он.

Представитель Кремля ответил коротко: «Об этом не может идти и речи».