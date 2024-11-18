Москва назвала "априори неприемлемым" план Эрдогана по "заморозке" войны в Украине

Опубликовано: 18.11.2024 13:28 , Обновлено: 18.11.2024

Представитель Кремля Дмитрий Песков 18 ноября прокомментировал план "заморозки" войны в Украине, который, по данным СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал представить на встрече G20.

Он отметил, что в Кремле “обратили внимание” на информацию агентства Bloomberg, но “пока не владеют никакими данными” и “не знают, о чем может идти речь”, передало РБК.

Однако Песков подчеркнул, что “вариант заморозки по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны”.

По его словам, “сформулированные условия президентом Путиным полностью сохраняют свою актуальность — то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены».

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что в понедельник 18 ноября на саммите G20 Реджеп Тайип Эрдоган запланировал огласить свой план “заморозки” войны в Украине. Среди предложений, отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет “в качестве уступки Путину».

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