Московские аэропорты переставали принимать и отправлять самолеты

Опубликовано: 26.12.2024 17:11 , Обновлено: 26.12.2024

В "Росавиации" 26 декабря сообщили, что в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский в Московской области РФ, а также в аэропорту "Калуга" Калужской области временно перестали отправлять и принимать самолеты. Через 40 минут ограничение для первых четырех аэропортов сняли.

“Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы”, - [link href=“https://t.me/korenyako/643” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале “Представитель Росавиации” в 16:08 без подробностей.

Там добавили, что экипажи российских Воздушных сил, авиадиспетчеры и службы аэропортов “принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов”.

“В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16:39 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)”, - [link href=“https://t.me/korenyako/644” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале в 16:53.

По [link href=“https://www.rbc.ru/politics/26/12/2024/676d559d9a7947693a786689” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] российского медиахолдинга РБК, в аэропортах вводили план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы или из-за неопознанных объектов в воздухе.

Ранее Telegraf.news писал, что телеканал Euronews со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Азербайджана сообщил, что причиной крушения самолета Embraer ERJ-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау, в результате которого погибли 38 человек, стала российская ракета класса “земля-воздух”.

Власти Азербайджана заявили, что Россия сбила пассажирский Embraer ERJ-190 — Euronews. Что говорят в Казахстане и РФ?