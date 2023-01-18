Московская полиция не объяснила задержания людей у памятника Лесе Украинке

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Опубликовано: 18.01.2023 09:59 , Обновлено: 04.07.2024

В Москве у памятника поэтессе Лесе Украинке вечером 17 января полиция начала задерживать людей. Некоторые просто шли мимо. В Сети появились кадры с места событий.

Как сообщило «ОВД-Инфо», задержали как минимум четырех человек. Двое из них возлагали цветы к памятнику, а двое других лишь находились поблизости.

При этом другие российские СМИ заявили, что «хаотичные задержания» продолжились.

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По словам очевидцев, полицию вызвали активисты провластного движения SERB.

При этом сами московские полицейские до сих пор не объяснили причин, по которым стали задерживать людей у памятника Лесе Украинке.

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По информации Sota утром 18 января памятник Лесе Украинке очистили от цветов и игрушек, там дежурит полицейский автозак.

Напомним, что с вечера 16 января к «монументу» жители Москвы начали нести цветы и игрушки, а также зажигать свечи в память о жертвах ракетного удара РФ по многоэтажке в украинском городе Днепр.

Владимир Зеленский 17 января сообщил, что всего погибло 45 человек, среди них – шестеро детей. А 79 человек были ранены или травмированы.