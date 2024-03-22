Мошенники выудили более 300 тысяч долларов у российского посла Малыгина
Бывший посол России на Мальте Владимир Малыгин лишился 326 тысяч долларов, доверившись мошенникам. Об этом рассказали в телеграм-канале BAZA.
Мошенник представился работником банка и предложил 73-летнему дипломату «обезопасить свои деньги». Он сообщил о проведении некоего расследования и Малыгин согласился рассказать ему информацию обо всех имеющихся счетах.
Неизвестный убедил дипломата установить на свой телефон «специальное» приложение, а на следующий отправил мужчину в банк, чтобы тот снял со счетов все деньги и через банкомат положил их на «безопасный счёт».
Так Малыгин лишился первых 20 тысяч долларов. На следующий день схема повторилась, а ещё позже бывший посол согласился “обезопасить” и средства супруги. В итоге с её счета мошенники списали ещё 40 тысяч долларов,рассказали BAZA.
Аферисты убедили Малыгина передать и наличные валютные денежные средства, которые хранились дома. Для этого следовало собрать их в сумку и отдать «их сотруднику», чтобы тот положил их на счет. Так Владимир лишился ещё 165 000 долларов и 25 000 евро.
Последние списания со счетов Малыгин обнаружил 19 марта. Мошенники вывели со счета «Райффайзенбанка» 40 тысяч долларов. После этого экс-посол России на Мальте все же решил обратиться в полицию.
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