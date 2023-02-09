Моравецкий назвал победу над Россией «государственным смыслом» Европы

Опубликовано: 09.02.2023 13:23 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Corriere della Sera назвал победу над Россией «и польским, и европейским государственным смыслом».

Он также отметил, что «считает войну в Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы».

Кроме того, по словам Моравецкого, «если бы все страны отреагировали с такой же скоростью и решимостью, как Польша, сегодня мы были бы намного ближе к победе Украины».

Также он ответил журналистам, надо ли поставлять Киеву истребители F-16. По его словам, «решение остается за НАТО».

Ранее Телеграф писал, что вечером 8 февраля премьер Риши Сунак и президент Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Глава британского правительства, отвечая на вопрос о поставках самолетов «Тайфун» Украине, пообещал не запрещать их и сказал даже еще больше.