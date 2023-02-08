"Ничто не исключено" - Сунак пообещал Украине почти любое оружие

Опубликовано: 08.02.2023 21:26 , Обновлено: 04.07.2024

Вечером 8 февраля премьер Риши Сунак и президент Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Глава британского правительства, отвечая на вопрос о поставках самолётов "Тайфун" Украине, пообещал не запрещать их и сказал даже ещё больше.

Премьер-министр заявил, что “совершенно неправильно говорить, что была какая-то сдержанность” в поставках Украине разных типов вооружений.

“Я не думаю, что на самом деле вообще была какая-то сдержанность, и я думаю, что мы были самой передовой страной в попытках добиться победы Украины”, - заявил он, напомнив, что это было проиллюстрировано его решением предоставить танки.

“Мы уже говорили, что ничто не исключено”, - заявил Риши Сунак с оговоркой, что правительство Великобритании должно быть уверено, что украинцы смогут эффективно управлять британскими самолётами. По его словам, Великобритания в первую очередь исходит от потребностей Украины на данный момент. Поэтому передавала Киеву необходимые на определенный момент типы вооружений.

“Мы ведем переговоры с нашими союзниками”, - обьяснил Риши Сунак, что в создании самолётов участвовали другие страны. И со всеми ими надо согласовать передачу “Тайфунов” Киеву. По мнению Риши Сунака, обучение украинских пилотов полетам на британских самолетах является первым шагом к их поставке.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил на военной базе в графстве Дорсет на юге Англии, где украинские военные обучаются управлению Challenger 2, что он “благодарен” за поддержку Великобритании и что услышал от мистера Сунака о его “желании предоставить истребители”. Также по словам Владимира Зеленского, Украина намерена прислать уже подготовленных пилотов, так что их переобучение для полетов на натовских истребителях не потребует слишком много времени.