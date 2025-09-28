В Европе или с Россией? В Молдове стартовали выборы, которые определяет ее будущее

Опубликовано: 28.09.2025 08:46 , Обновлено: 28.09.2025

28 сентября 2025 года в Молдове началось голосование на очередных парламентских выборах. На 101 место в парламенте претендуют 22 политсилы, среди которых 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата.

Обозреватели внутри страны и извне сошлись во мнении, что результаты голосования станут критическим важными для Молдовы. Условно всех претендентов в депутаты можно разделить на два противоборствующих блока: те, кто выступают за интеграцию страны в ЕС, и те, кто призывают к сближению с Россией.

Стратегическое расположение Молдовы, между Украиной и Евросоюзом, при этом без общей границы с Россией, сделало избирательный процесс предметом пристального наблюдения и интереса.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие не менее 33% избирателей. А в парламент попадут партии, которые набрали не менее 5%, для блоков планка выше - 7%.

Впервые в истории страны молдоване могут проголосовать по почте. Но это правило распространяется на тех, кто живёт за границей (в этих 10 странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии ). Жителям контролируемого Россией самопровозглашенного Приднестровья разрешили голосовать на 12 специально созданных участках.

Основными конкурентами считаются правящая рроевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) и оппозиционный Патриотический блок социалистов, коммунистов, партии «Сердце «Молдовы» и партии «Будущего Молдовы». “Патриоты” выступают за сближение с Россией и критикуют курс на интеграцию в Евросоюз.

Опросы, проведенные накануне гоосования предсказали, что ни одна политсила не может получить абсолютное большинство, а в парламент могут пройти четыре основных. Проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), находящаяся у власти уже четыре года, лидирует в большинстве опросов. На втором месте как раз идёт Патриотический блок.

Кстати, в пятницу Центральная избирательная комиссия Молдовы запретила «Сердцу Молдовы», возглавляемой бывшим президентом Гагаузии Ириной Влах, участвовать в выборах. Причиной отказа стали обвинения в незаконном финансировании из Москвы.

На третьем месте, согласно опросам, может претендовать блоки «Альтернатива» и «Наша партия» Ренато Усатого.

В состав «Альтернативы» входят партия мэра Кишинёва Иона Чебана, бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло, бывшего идеолога коммунистов Марка Ткачука и бывшего премьер-министра Иона Кику. Хотя «Альтернатива» пошла на выборы с лозунгами, поддерживающими интеграцию с ЕС, некоторые обозреватели все равно считают политсилу - проектом Кремля для оттягивания голосов правящей партии.

А вот «Наша партия», возглавляемая Ренато Усатым, популистом, критикующим как правящую партию, так и основные оппозиционные силы, также имеет шансы попасть в парламент. Усатый считается ключевым политиком, однако склоняется к пророссийским взглядам. Избирательный барьер для партий в Молдове составляет 5%, а для блоков — 7%.

Потенциальное распределение голосов в парламенте означает, что если правящая PAS не удастся получить абсолютное большинство, у нее будет мало вариантов для создания правящей коалиции. И тогда в Молдове сроки появиться правительство меньшинства - когда политсилу, занявшие вторые и ниже места сформируют кабинет министров.

Именно поэтому молдавские выборы называют «важнейшими в истории» и привлекли беспрецедентное внимание международных СМИ. Напомним, что С 2022 года Молдова имеет статус страны-кандидата в ЕС.

Любой результат голосования может привести к уличным протестам. Выйти на улицы могут как сторонники сближения с РФ, так и проевропейские силы. Все будет зависеть, насколько серьезными будет отставание проигравших и от доверия молдован к самому избирательному процессу.

Подогрели настроения в обществе и взаимные обвинения. Власти Молдовы обвинили Россию в подготовке боевиков с оружием на территории Сербии. В свою очередь в РФ заявили, что Евросоюз готовит “оккупацию” Молдовы. А пророссийские силы внутри страны пригрозили молдованам войной с Приднестровьем в случае победы проевропейской PAS.