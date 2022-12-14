Молдова пригрозила российскому «Газпрому» судом

Опубликовано: 14.12.2022 15:43 , Обновлено: 14.12.2022

Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдова готова подать в суд на российского монополиста «Газпром» за создание энергетического кризиса в стране и неисполнение контракта.

По его словам, из-за того, что Россия уменьшила поставки газа, Молдове пришлось покупать ресурсы на рынке. Тем самым, считает чиновник, «Газпром» нарушил контракт и игнорирует свои обязательства.

«Мы потребуем дополнительные компенсации, потому что из-за них нам пришлось перераспределить деньги из других сегментов, взять кредиты. Мы подписали контракт с Газпромом и надеялись на этот контракт», — заявил Спыну.

Также он добавил, что Молдова не собирается платить за газ, потребляемый в Приднестровье, так как контракт не предусматривает этого.

Вице-премьер убежден, что Россия виновата в энергетическом кризисе не только в Молдове, но и в Европе.

К слову, ранее «Газпром» пообещал не снижать поставки газа в Молдову, объяснив это тем, что страна оплатила все поставки газа за ноябрь, в том числе «осевший» в Украине.