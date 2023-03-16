Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях: пытки, похищения детей и убийства

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Опубликовано: 16.03.2023 19:38 , Обновлено: 16.03.2023

Россия совершила широкий спектр военных преступлений на Украине, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей, говорится в опубликованном сегодня отчете расследования, проведенного при поддержке ООН сформированной специально для этого комиссией.

В документе говорится, что российские силы осуществляли “неизбирательные и непропорциональные” нападения на Украину, прибегали к пыткам, убивали мирных жителей вне боевых действий и не приняли мер по защите украинского населения, заявила Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине, уполномоченный ООН следственный орган, передает The Guardian.

Доклад, опубликованный ровно через год после российской бомбардировки театра в городе Мариуполь на юго-востоке Украины, в результате которой погибли сотни людей, ознаменовал собой весьма необычное осуждение члена Совета безопасности ООН. Комиссия назвала неоднократные нападения на украинскую инфраструктуру, которые оставили сотни тысяч людей без тепла и электричества в самые холодные месяцы, потенциальными преступлениями против человечности.

В докладе также описывалось “систематическое и широко распространенное” применение пыток во многих регионах, находящихся под российской оккупацией, и приводились подробности методов пыток, используемых в российских местах содержания под стражей, где жертв подвергали электрошоку с помощью военного телефона – процедура, известная как “звонок Путину” – или подвешивали к потолку в “позе попугая”.

Отчет, основанный на более чем 500 интервью, а также спутниковых снимках и посещениях мест содержания под стражей и могил, подготовлен в связи с тем, что международный уголовный суд (МУС) в Гааге, как ожидается, будет добиваться ареста российских чиновников за насильственную депортацию детей из Украины и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

Авторы доклада также отметили “небольшое количество” очевидных нарушений со стороны украинских силовиков, в том числе одно, по их словам, находилось под уголовным расследованием украинских властей. Однако подавляющее большинство доклада было сосредоточено на обвинениях в адрес России.

Власти России отрицают совершение зверств или нападения на гражданских лиц в Украине.