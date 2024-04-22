"Мисс Вселенная" не может вернуться домой. Правительство признало её врагом родины

📷 Фото

Опубликовано: 22.04.2024 13:17 , Обновлено: 22.04.2024

23-летнюю модель и телеведущую Шейннис Паласиос из Никарагуа в прошлом году признали самой красивой девушкой мира. Теперь "Мисс Вселенную" преследует правительство страны, из-за чего она не может вернуться на родину.

[info_b]Никарагуа — семимиллионное государство, расположенное в Центральной Америке. Страна имеет бурную историю и годами охвачена многочисленными гражданскими войнами. В настоящее время власть принадлежит президенту Даниэлю Ортеге, который не питает особой любви к демократии. [/info_b]

Сначала Ортега отправил девушке поздравительное письмо, но через несколько дней ситуация кардинально изменилась. Паласиос включили в список оппозиционеров, “виновных в заговоре против государственного устройства страны”. Модель обвинили в том, что она принимала участие в массовых антиправительственных протестах 2018 года, когда погибло более 300 человек. Однако на тот момент девушке было всего 17 лет…

Газета The Guardian ранее писала, что в предполагаемом заговоре изначально обвинили главу конкурса “Мисс Никарагуа” Карен Селебертти. В правительстве посчитали, что она планировала использовать служебное положение для того, чтобы свергнуть власть. СМИ писали: будущая “Мисс Вселенная” — Шейннис Паласиос — помогала ей в этом.

Кроме того, Селебертти якобы участвовала в “отмывании денег” и “распространении ложной информации, направленной против режима”. 6 января этого года её вместе с мужем и сыном выслали из страны, пишет онлайн-портал o2.pl.

После обвинений президента Никарагуа Паласиос решила не возвращаться на родину. В правительстве предупредили: в случае пересечения границы “Мисс Вселенную” арестуют и отправят под суд за госизмену.

Ранее Telegraf.news писал, что американский бизнесмен Майк Блэк предпринял смелый социальный эксперимент. Мужчина намеренно стал бездомным, чтобы доказать: заработать один миллион долларов за год — реально. Однако проблемы со здоровьем побудили его досрочно завершить проект несмотря на то, что до его конца оставалось всего два месяца.

Миллионер добровольно отказался от денег, чтобы стать бездомным и заработать миллион долларов «с нуля»