Мировые лидеры выстроились в очередь, чтобы пожать руку Трампу после подписания "исторического" соглашения по Газе

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Опубликовано: 14.10.2025 07:45 , Обновлено: 14.10.2025

Участники мирного саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября подписали план о мирном урегулировании конфликта в секторе Газа. Заключение мирного соглашения между Израилем и ХАМАС администрация президента США Дональда Трампа, который выступал в качестве одного из посредником в сделке, назвали "историческим соглашением ради мира на Ближнем Востоке".

Подписи под согласованным сторонами планом для сектора Газа помимо американского президента поставили также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. После подписания документа мировые лидеры, участвовавшие в мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе, выстроились в очередь, чтобы пожать руку Трампу и сделать официальное фото с ним. В завершение мировые лидеры сделали общее фото на фоне огромной таблички с надписью на английском «МИР 2025».

“Потребовалось 3000 лет, чтобы достичь этого, можете ли вы в это поверить? И это будет продолжаться”, — процитировало Трампа агентство Bloomberg.

В администрации Белого дома после подписания мирного соглашения подчеркнули, что США стремятся “к всеобъемлющему видению мира, безопасности и общего процветания в регионе, основанному на принципах взаимного уважения и общей судьбы” и “привержены будущему прочного мира”.

“Вместе мы показали, что мир — это не просто мечта, это реальность… Это день, ради которого люди во всем регионе и во всем мире работали, стремились, надеялись и молились”, — заявил, в частности, Трамп.

На саммите в Шарм-эш-Шейхе присутствовали представители почти трёх десятков стран, в том числе Европы и Ближнего Востока. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение принять участие в саммите в последний момент, но, по данным израильского издания The Times of Israel, отказался, сославшись на то, что встреча состоится слишком близко к началу праздника Симхат Тора в понедельник вечером.

Сам мирный саммит состоялся после того, как ХАМАС освободил последних оставшихся в живых заложников, похищенных во время нападения террористической группировки 7 октября 2023 года, которое и стало триггером для очередного витка военных действий в секторе Газа, а Израиль, в ответ на это, освободил около 2000 палестинских заключенных. Именно таково было условие первой фазы плана Трампа по прекращению огня из 20 пунктов.

Все живые заложники ХАМАС вернулись в Израиль. Трамп объявил об окончании войны в Газе

В администрации Трампа назвали это “началом новой страницы мира и региональной стабильности”, сам американский президент неоднократно заявлял об окончании войны, однако правительство Израиля официально пока не проголосовало за это.