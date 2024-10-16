Минздрав Великобритании предложил бороться с безработицей при помощи уколов. Это как?

Опубликовано: 16.10.2024 15:15 , Обновлено: 16.10.2024

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг придумал, как бороться с безработицей в стране. Поскольку большую долю незанятых в экономике составляют люди с ожирением, он предложил выдавать им препараты для снижения веса. Таким образом, по мнению министра, люди похудеют и им будет легче выйти на работу.

Глава британского Минздрава напомнил, что нездоровое питание прямым образом влияет на жизнь людей, сокращая тем самым продолжительность жизни. Также Стритинг подчеркнул, что «растущие талии создают значительную нагрузку на систему здравоохранения». Именно поэтому он предложил выдавать больным ожирением “похудательные” инъекции, которые должны повлиять на их желание выйти на работу.

«Долгосрочные преимущества этих препаратов могут стать решающими в нашем подходе к борьбе с ожирением. Для многих людей эти прививки могут помочь им вернуться к работе и снизить нагрузку на нашу Национальную службу здравоохранения», — подчеркнул глава британского Минздрава.

К слову, в прошлом году газета Observer сообщила, что одна из компаний продвигала интересы тогдашнего консервативного правительства, предлагая составлять профили людей, получающих государственные пособия, и делать им инъекции для снижения веса. Однако такой подход, по мнению специалистов, затрагивает этические вопросы о том, следует ли предлагать лечение одним людям с ожирением в ущерб другим.

«При таком подходе возникают серьёзные этические, финансовые и практические проблемы. Например, если смотреть на людей — или измерять людей — с точки зрения их потенциальной экономической ценности, а не в первую очередь с точки зрения их потребностей и потребностей их здоровья», — отметила исследователь отдела эпидемиологии Кембриджского университета Долли ван Туллекен.

Она подчеркнула, что люди, имеющие на это право, должны не только получать лечение в виде уколов, но и менять образ жизни, чтобы в дальнейшем не вернуться к исходной точке. Более того, ещё одна проблема заключается в масштабности. Несмотря на то, что в исследовании примут участие 5000 человек с ожирением, более 2/3 взрослого населения имеют избыточный вес. Таким образом, охватить максимальное количество безработных британцев с лишними килограммами весьма проблематично, передала американская газета Politico.

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