Минский суд попросил Цепкало явиться 1 марта

Опубликовано: 17.02.2023 19:29 , Обновлено: 17.02.2023

Минский областной суд предложил экс-претенденту в президенты Валерию Цепкало прибыть в здание суда.

1 марта над ним начнется судебное разбирательство в виде “спецпроизводства”. В суде решили, что он всё-таки должен на него прибыть в качестве обвиняемого к 11:00.

Такое приглашение отправляют Валерию цепкало не в первый раз. Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск ещё в декабре 2022 года.

В Следственном комитете предложили Цепкало явиться к ним в Минск