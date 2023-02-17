Минский суд попросил Цепкало явиться 1 марта
Минский областной суд предложил экс-претенденту в президенты Валерию Цепкало прибыть в здание суда.
1 марта над ним начнется судебное разбирательство в виде “спецпроизводства”. В суде решили, что он всё-таки должен на него прибыть в качестве обвиняемого к 11:00.
Такое приглашение отправляют Валерию цепкало не в первый раз. Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск ещё в декабре 2022 года.
В Следственном комитете предложили Цепкало явиться к ним в Минск
Темы: #Мир #Беларусь #Суд в Беларуси