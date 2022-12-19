В Следственном комитете предложили Цепкало явиться к ним в Минск

Опубликовано: 19.12.2022 13:00 , Обновлено: 19.12.2022

Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.

Так, СК завел на Цепкало дела по 12-ти статьям Уголовного кодекса. А именно:

ч.2 ст.424 — злоупотребление служебными полномочиями (от 2 до 6 лет колонии);

ч.3 ст.430 — получение взятки, повторно, в особо крупном размере (до 15 лет лишения свободы);

ч.1 ст.400 — заведомо ложный донос о совершении преступления — (до 3 лет лишения свободы);

ч.1 ст.361-1 — создание экстремистского формирования и руководство таким формированием (до 7 лет лишения свободы);

ч.2 ст.361-2 — сбор денежных средств и иного имущества любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору (до 8 лет лишения свободы);

ч.2 ст.367 — клевета в отношении Лукашенко, содержащаяся в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжких преступлений (до 6 лет лишения свободы)

ст.188 — распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, содержащая обвинение в совершении особо тяжкого преступления (до 3 лет лишения свободы);

ст.369-1 — распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (до 4 лет лишения свободы);

ч.1 ст.130 — умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (до 5 лет лишения свободы);

ч.2 ст.368 — публичное оскорбление президента Беларуси, соединенное с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений (до 5 лет лишения свободы);

ч.3 ст.361 — публичные призывы к совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, обращенные к иностранному государству, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет (до 12 лет лишения свободы);

ч.1 ст.123 — распространение в любой форме взглядов, идей и призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (до 3 лет лишения свободы).

«Обвиняемому Цепкало В.В. необходимо явиться по адресу: г.Минск, ул.Фрунзе, 19», — заявили в ведомстве.

По названному адресу располагается Центральный аппарат Следственного комитета.

[info_b]«Специальное производство» — это процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в орган, ведущий дело.[/info_b]

Кстати, в ноябре Министерство внутренних дел Беларуси внесло в список «организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» “Валерия Цепкало”.