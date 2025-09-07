Минсельхоз Германии предложил создать стратегический запас пельменей на случай войны

Опубликовано: 07.09.2025 19:31 , Обновлено: 07.09.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Германии выступило с предложением создать стратегический запас продуктов быстрого приготовления на случай войны.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook заявил, что одним из таких продуктов могли бы стать равиоли - разновидность пельменей.

Их рассматривают в качестве стратегического продовольствия ввиду возможности быстрого приготовления, удобной формы для хранения. Поэтому равиоли могут стать частью национальных продовольственных резервов Германии.

“Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль”, — подчеркнул Райнер, напомнив, что на данный момент в Германии в основном состоят из необработанных продуктов. А чтобы пополнить их, в том числе, пельменями потребуется до 105 млн долларов.

Равиоли — традиционное итальянское блюдо, которое представляет собой небольшие «конвертики» или «подушечки» из пшеничного теста (пасты) с начинкой внутри. Они очень похожи на пельмени или украинскими вареники.

Ранее Telegraf.news писал, что в российских гастрономах заметили пельмени, которые, если верить заверениям производителя, были созданы с помощью нейросети. Ее привлекли к анализу “миллионов отзывов”, чтобы понять, как сделать идеальный продукт.

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