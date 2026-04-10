Минобороны Великобритании обвинило Россию в тайной операции с тремя подлодками

Опубликовано: 10.04.2026 08:45 , Обновлено: 10.04.2026

Минобороны Великобритании заявило о срыве подготовки России к тайной операции, для которой российские военные якобы задействовали три подлодки. Британские войска заметили их в своих территориальных водах и следили за ними в течение месяца. По мнению британского ведомства, они могли представлять угрозу для подводных кабелей и трубопроводов.

“В то время как все внимание было сосредоточено на Ближнем Востоке, Великобритания — наряду с Норвегией и другими союзниками — отреагировала на активизацию российской деятельности в Северной Атлантике”, — заявил Министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции 9 апреля.

По его словам, вблизи территории, по которой пролегают европейские подводные кабели, были замечены подводная лодка класса “АКУЛА” и две подводные лодки Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России (ГУГИ). По мнению британского Минобороны, подлодки ГУГИ, предназначенные для глубоководных исследований в мирное время, могут использоваться российскими военными для саботажа и атак критической инфраструктуры, такой как подводные кабели.

“Наши вооруженные силы ясно дали им понять, что за ними ведется наблюдение (…) и что их попытка тайной операции была сорвана”, — заявил Джон Хили.

Он подчеркнул, что никаких признаков того, что российские подлодки нанесли какой-либо ущерб на этот раз, нет, но наблюдение за ними продолжено в формате 24/7. В доказательство того, что Минобороны Великобритании следит за российскими подлодками, ведомство опубликовало спутниковые снимки российской военно-морской базы Оленья Губа на Крайнем Севере, а также разведывательный корабль “Янтарь” и те самые специализированные подводные лодки ГУГИ перед их выходом из порта и заходом в территориальные воды Великобритании.

Хили прямо обратился к руководству России, Владимиру Путину, заявив, что Великобритания не потерпит подобной шпионской деятельности российских подлодок, а любая попытка повредить европейские кабели или трубопроводы будет иметь “серьёзные последствия”.

Власти Норвегии также подтвердили участие своих военных в операции по слежению за российскими подлодками. Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик, в частности, заявил, что для этого, помимо прочего, были задействованы морские патрульные самолеты и надводные корабли. По мнению норвежского министра, активность России в Северной Атлантике свидетельствует о том, что страна испытывает свои потенциалы по картографированию морского дна и потенциального саботажа против европейской инфраструктуры на больших глубинах.

Напомним, за последние несколько лет в Балтийском море произошло уже несколько серьёзных инцидентов с повреждением подводных силовых кабелей, причём во многих случаях специалисты пришли к выводу, что повреждения были вызваны внешним воздействием. В Европе не исключали версию о намеренном саботаже, в том числе, со стороны России.

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