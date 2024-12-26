В Финляндии обвинили корабль "российского теневого флота" в повреждении кабеля на дне Балтийского моря

Опубликовано: 26.12.2024 17:57 , Обновлено: 26.12.2024

Полиция и пограничники Финляндии заявили в четверг, что расследуют возможную связь между иностранным кораблем Eagle S в Финском заливе и повреждением подводного силового кабеля EstLink 2.

Финские офицеры поднялись на борт корабля после полуночи в четверг, что подтвердил заместитель командира охраны Маркку Хассинен. Подозрения вызывало то, что якоря корабля не были на месте. Центральная криминальная полиция квалифицировала случившееся как диверсию.

Таможенная служба Финляндии, которую процитировало агентство Reuters, заявила, что задержанный танкер принадлежал российскому «теневому флоту».

Как сообщила газета Helsingin Sanomat, корабль Eagle S, плавающий под флагом островов Кука, “заметно замедлился”, когда EstLink 2 вышел из строя. В настоящее время судно находится в водах Финского залива, недалеко от полуострова Порккала.

[inf]Китайский контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга также находился в этом районе в четверг утром. Оба корабля шли курсом из Санкт-Петербурга в сторону Египта.[/inf]

В центре компании Fingrid ранее сообщали, что при расследовании причин неисправности кабеля “рассматриваются различные сценарии - от диверсии до технической неисправности, и ни один из них нельзя исключать”.

Что такое EstLink 2?

Электрическая линия Estlink 2, обслуживаемая финской Fingrid и эстонской Elering, имеет длину около 170 км, из которых около 145 км проходит по дну Финского залива между эстонским Пусси и финским Порвоо.

Кабель был введен в эксплуатацию в 2014 году и является важным каналом передачи электроэнергии между Финляндией и странами Балтии мощностью более 650 МВт (действующий в настоящее время кабель Estlink 1 имеет мощность 350 МВт).