Минобороны США заявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

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Опубликовано: 13.12.2024 09:59 , Обновлено: 13.12.2024

Министерство обороны США объявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW, больше известной под названием Dark Eagle. Её разработки велись с 2017 года, а теперь, по словам министра Армии США Кристин Вормут, она готова к передаче на вооружение. В Пентагоне её назвали "революционной".

Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Кадры запуска Dark Eagle уже разлетелись по соцсетям.

Согласно официальному заявлению Пентагона, это второе успешное летное испытание ракеты, в ходе которого ракета смогла достичь гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях. Кроме того, в рамках данного испытания американские военные впервые испытали системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареями и пусковой установки транспортера-эмулятора.

“Это испытание знаменует собой важную веху в разработке одной из наших самых передовых систем вооружения”, - заявил министр ВМС Карлос Дель Торо. По его словам, данной ракетой в будущем планируется оснащать американские военные корабли и подлодки.

Как заявили в Пентагоне, испытанная гиперзвуковая ракета способна летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука (5 Махов). “Они обеспечивают сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты, что позволяет обеспечить высокую выживаемость и быстрое поражение критически важных и хорошо защищенных целей”, - пояснили в Минобороны США.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о новой ракете, которую утром этого же дня применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название “Орешник”, а её применение в Украине Путин назвал “испытанием в боевых условиях”.

«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»

Согласно заявлениям Кремля, “Орешник” способен атаковать цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5–3 километра в секунду. Путин заявил, что ни одна современная система противовоздушной обороны, как в Европе, так и в США не способна её перехватить.