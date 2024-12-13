Минобороны США заявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
Министерство обороны США объявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW, больше известной под названием Dark Eagle. Её разработки велись с 2017 года, а теперь, по словам министра Армии США Кристин Вормут, она готова к передаче на вооружение. В Пентагоне её назвали "революционной".
Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Кадры запуска Dark Eagle уже разлетелись по соцсетям.
Согласно официальному заявлению Пентагона, это второе успешное летное испытание ракеты, в ходе которого ракета смогла достичь гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях. Кроме того, в рамках данного испытания американские военные впервые испытали системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареями и пусковой установки транспортера-эмулятора.
“Это испытание знаменует собой важную веху в разработке одной из наших самых передовых систем вооружения”, - заявил министр ВМС Карлос Дель Торо. По его словам, данной ракетой в будущем планируется оснащать американские военные корабли и подлодки.
Как заявили в Пентагоне, испытанная гиперзвуковая ракета способна летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука (5 Махов). “Они обеспечивают сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты, что позволяет обеспечить высокую выживаемость и быстрое поражение критически важных и хорошо защищенных целей”, - пояснили в Минобороны США.
Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о новой ракете, которую утром этого же дня применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название “Орешник”, а её применение в Украине Путин назвал “испытанием в боевых условиях”.
«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»
Согласно заявлениям Кремля, “Орешник” способен атаковать цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5–3 километра в секунду. Путин заявил, что ни одна современная система противовоздушной обороны, как в Европе, так и в США не способна её перехватить.