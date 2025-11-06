Минобороны России предложило перейти к полномасштабным ядерным испытаниям

Опубликовано: 06.11.2025 10:00 , Обновлено: 06.11.2025

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Таким, по его словам, должен быть "адекватный ответ" России на действия Вашингтона.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности России вечером 5 ноября, как сообщила пресс-служба Кремля, главным вопросом для обсуждения стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний собственного ядерного оружия. Белоусов расценил их как шаг на пути к “разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире” и предложил дать Вашингтону “адекватный ответ”.

“Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить её проведение в сжатые сроки”, - заявил глава российского Минобороны.

Данное предложение поддержал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Он отметил, что на подготовку ядерных испытаний потребуется от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому призвал не упускать время для “своевременного реагирования” на возможные шаги со стороны Вашингтона.

Впрочем, конкретных решений по итогам данного совещания президент России Владимир Путин так и не принял. Он поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам провести анализ всей имеющейся информации относительно возможных ядерных испытаний США и внести “согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Трамп приказал американским военным из Пентагона “немедленно” возобновить испытания собственного ядерного оружия 30 октября - впервые за 33 года. С тех пор ни сам Трамп, ни Пентагон так и не дали конкретных разъяснений относительно того, что имеется ввиду - испытания самого ядерного оружия Национальным управлением по ядерной безопасности, или только лётные испытания ракет, способных нести ядерный заряд.

Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия