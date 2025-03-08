Тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области РФ - Reuters. Что говорят в Киеве?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 08.03.2025 15:11 , Обновлено: 08.03.2025

Агенство Reuters сообщило, что тысячи украинских военных, которые в августе 2024 года вторглись в Курскую область РФ и заняли там значительные территории, включая районный центр Суджа, оказались в окружении. Впрочем, официальный Киев опроверг эту информацию.

Информационное агентство сообщило, что карты, которые составляют военные эксперты на основе из открытых и своих собственных источников, свидетельствуют, что ситуация в Курской области резко ухудшилась для ВСУ. Это произошло за последние три дня, после того как российские войска отвоевали часть территории в рамках готовящегося контрнаступления.

В Reuters утверждают, что россияне почти разделили украинские силы надвое и отрезали основную группировку от линий снабжения из Украины. По мнению военных аналитиков, на которых сослалось агенство, россияне воспользовались приостановкой Вашингтоном обмена разведданными с Киевом.

“Ситуация [для Украины в Курске] очень тяжелая”, - сказал Паси Паройнен, военный аналитик из базирующейся в Финляндии Black Bird Group. Ян Матвеев, другой аналитик, сказал, что Украине предстоит сделать трудный выбор.

Тем временем, украинский аналитический центр DeepState утверждает, что около трех четвертей украинских сил на территории России теперь почти полностью окружены. У них остался только сухопутный коридор длиной около 1 км и шириной менее 500 м в самом узком месте. В Deep State заявили, что российские войска также оказывают давление на позиции ВСУ в районе границы с Сумской областью и пытаются прервать поставки вооружений украинским войскам в Курской области.

DeepState объяснил продвижение российских военных в Курской области тем, что Россия использует в атаках большое количество северокорейских военных.

По данным британского издания The Telegraph, Вооружённые силы РФ также продвинулись на 11 километров вглубь оккупированных Украиной территорий в Курской области и разделили группировку ВСУ на две части.

Всего за неполную неделю Украина лишилась контроля над 52,9 кв км в Курской области, свидетельствуют данные DeepState. Впрочем, часть этих потерь могла произойти ранее, а на этой неделе лишь зафиксирована, [link href=“https://t.me/agentstvonews/9391” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщило [/link] “Агентство. Новости”.

Россия пошла в атаку на Суджу?

Тем временем, российские военкоры объявили, что ВС РФ начали штурм российского районного центра Суджа, который контролируют украинцы.

Украинский публицист Юрий Бутусов, близкий к вооруженным силам страны, подтвердил информацию, что украинские войска в Курской области находятся в тяжелом положении.

«Фронт санитарной зоны узок, и враг с флангов взял под плотный огневой контроль наши пути сообщения. Теперь ситуация там тяжелее, чем на всех других участках фронта», - пишет Бутусов.

«Политические мотивы всем понятны, но должна быть чисто военная логика. Сейчас мы потеряли выгодное положение на Курщине - и тактическое, и оперативное. Нужны решения», - заявил Бутусов.

Однако власти Украины отрицают окружение своих войск в России. Мало того, там пока не объявляли ни о каком отступлении с территории РФ.