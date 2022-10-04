"Из 23 осталось 7. Все в хорошем настроении" - "Людоед" позвал мобилизованных россиян к себе в отряд в Украину

Опубликовано: 04.10.2022 18:48 , Обновлено: 19.01.2023

Российский военный по прозвищу "Людоед" обратился к мобилизованным россиянам с предложением присоединиться к его отряду.

«Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперед. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление», - зачиал он.

В качестве рекламы он рассказал, что в его подразделении у всех хорошее настроение, хоть из 23 человек в живых осталось только 7. Плюс в последнее время он и его сослуживцы все время отступают.

“Ждём, люди нужны. Приезжайте” - позвал в ролике российский военный. По его словам, война может не закончиться в Украине, а даже перекинуться и на российские дома.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1577272475066372096?s=20&t=bvrlfumkoYE83xq226bQQA

На видео отреагировал и “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин, который умолял российские власти начать мобилизацию с весны. В итоге он решил назвать придурком российского военкора Александра Коца, который снял этот ролик.

Александр Коц, кстати, рассказал, что герой видеоролика раньше работал на кладбище, на войне в Украине уже три месяца, где и получил кличку “Людоед”.

“Придурки кругом”

“И у кого-то еще остались вопросы - почему наша пропаганда проигрывает укро-зомби? Да потому, что придурки кругом. Первый (самый незначительный) придурок - боец, выбравший такой позывной. Второй придурок - это известный военкор Саша Коц, взявший интервью у бойца с таким позывным и предложивший его СМИ; А дальше - следуют то ли придурки, то ли вредители в руководстве этих самых СМИ, поспешившие размножить и “вывести в топ” “Людоеда”, - пожаловался Игорь Гиркин.

“И - самое непоправимое - что никто их (этих придурков и вредителей) не накажет и даже не осознает необходимости подобного. Впрочем… я понимаю, что на фоне скандальных заявлений Рамзана Ахматовича и “Трёхзвёздного Повара” - какой-то убогий “Людоед” - это “мелкий невзрачный цветочек”… Но характерный”, - раздал всем характеристики Игорь Гиркин.

Ранее президент Украины подметил, что российские граждане на фоне поражений в Украине начали между собой ругань и склоки.

“Они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то генералов… Это первый звоночек, который следует услышать на всех уровнях российской власти», - рассказал президент Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские войска развили 4 октября успешное наступление в Херсонской области, которое началось ещё в понедельник, 3 октября. Тогда ВСУ смогли прорвать линию обороны военных РФ и вклиниться в нее на 25 километров. Уже к середине вторника украинские военные прошли ещё 20 километров. Кажется, это самое стремительное наступление (отступление) с начала войны.

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