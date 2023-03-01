Минобороны РФ сообщило о массированной атаке на Крым

Опубликовано: 01.03.2023 15:23 , Обновлено: 01.03.2023

В Министерстве обороны России 1 марта заявили, что "предотвратили попытку массированной атаки" на Крым. Обвинили в этом Украину.

В ведомстве утверждают, что средства ПВО сбили 6 беспилотников. Ещё 4 “вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны РФ, никто и ничего не пострадало.

Кроме того, там похвастались, что всего за сутки сбили 15 “украинских дронов”.

Киев официально эту информацию не комментировал

Ранее Телеграф писал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 марта заявил, что в России «нарастают процессы паники и распада». Он объяснил их « увеличением внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».

Накануне Министерство обороны России 28 февраля сообщило, что за ночь предотвратило две попытки «украинских атак» на российскую территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов. А именно на Краснодарский край (Туапсе) и Адыгею.

Беспилотник заметили и в Подмосковье.