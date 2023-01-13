Минобороны РФ объявило о полном взятии Соледара

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Опубликовано: 13.01.2023 13:49 , Обновлено: 13.01.2023

В Министерстве обороны РФ днем 13 января заявили, что российские войска полностью взяли город Соледар Донецкой области Украины. Что говорит Киев?

В Украине опровергли взятие Соледара россиянами

По информации военного ведомства РФ, взятие города завершилось вечером 12 января. Там утверждают, что захват Соледара «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (так россияне называют Бахмут), после чего взять в “котел” остающиеся там подразделения».

К слову, украинские СМИ обратили внимание, что Минобороны не упомянули роль ЧВК «Вагнер». Там заявили, что Соледар взяли подразделения ВДВ, «совершившие скрытый маневр» и блокировавшие город с севера и юга.

В свою очередь в Украине информацию о захвате города не подтверждали. Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ночь там «была жаркой, продолжались бои», а россияне «бросили почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживают высокую интенсивность наступления».

К слову, аналитики американского Института изучения войны писали, что Россия, вероятно, захватила Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.