В Украине опровергли взятие Соледара россиянами

Опубликовано: 13.01.2023 14:31 , Обновлено: 13.01.2023

Информация о взятии Соледара Донецкой россиянами «не соответствует действительности», заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 13 января.

«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — коротко сказал он.

Однако деталей раскрывать не стал.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что прошедшая ночь в Соледаре была горячей. По ее словам, Россия бросила чуть ли не все основные силы на Донецкое направление.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ объявили, что вечером 12 января российские войска полностью взяли Соледар. И подчеркнули, что это «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (так россияне называют Бахмут), после чего взять в «котел» остающиеся там подразделения».