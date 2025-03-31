Американскую бронемашину вытащили из болота на границе Литвы с Беларусью. Что с солдатами?

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Опубликовано: 31.03.2025 08:59 , Обновлено: 31.03.2025

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене утром 31 марта заявила о завершении операции по буксировке бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 ВМС США из болота на полигоне Пабраде вблизи белорусской границы. Узнали, что на данный момент известно о судьбе четырёх американских военных, которые предположительно были внутри бронемашины.

Минувшей ночью водолазам удалось наконец закрепить два троса к бронемашине, которая погрузилась в вязкий болотный ил на глубину нескольких метров. На то, чтобы непосредственно вытянуть 70-тонную бронемашину из трясины, ушло не меньше двух часов. Её вытаскивали двумя аналогичными БРЭМ М88 с помощью ещё двух дополнительных бульдозеров.

Утром Шакалене в эфире радио LRT объявила о завершении операции по буксировке, однако точка пока не поставлена: в настоящее время на месте работают следователи из США и литовская военная полиция. Им ещё предстоит выяснить судьбу четырёх пропавших солдат. Удалось ли открыть затонувшую бронемашину после того, как её вытащили на поверхность, и обнаружили ли в ней тела пропавших, литовский министр не стала уточнять.

“Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона”, — пояснила Шакалене.

При этом она подчеркнула, что после того, как бронемашину вытащили из болота, “все вздохнули с облегчением”. Именно извлечение машины считалось самой сложной частью поисково-спасательной операции.

Информацию об отводе бронетехники в понедельник утром подтвердил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас. Он призвал всех “проявить уважение и солидарность”, пока не будет получена дополнительная информация о пропавших без вести солдатах от американской стороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что военный автомобиль, пропавший во время учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, 26 марта обнаружили затопленной в болоте. Почему машина оказалась в этой местности - неизвестно. По словам главы Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюса Заблецкиса , торфяник, в который угодила машина, не был обозначен на официальных картах, имеющихся в распоряжении государственных учреждений.

В Литве нашли пропавший во время учений на границе с Беларусью военный автомобиль. Что известно о судьбе солдат НАТО?