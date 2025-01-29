Астрономы обнаружили летящий к Земле аналог Тунгусского метеорита. Чем грозит в 2032 году?

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Опубликовано: 29.01.2025 12:54 , Обновлено: 29.01.2025

Астрономы обсерватории ATLAS обнаружили астероид 2024 YR4. Его диаметр составляет около 70 метров, что сопоставимо с размерами Тунгусского метеорита или астероида, образовавшего Аризонский кратер, а также в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.

25 декабря 2024 года астероид 2024 YR4 попал в поле зрения системы раннего оповещения об астероидах ATLAS с телескопами на Гавайях, в Чили и Южной Африке, сообщило издание earthsky.org. Основная особенность этого небесного тела — потенциальная угроза столкновения с Землёй 22 декабря 2032 года.

Как сообщил ТГ канал AstroAlert, астероид имеет орбитальный период в четыре земных года, в ходе которого он перемещается от орбиты Юпитера до орбиты Венеры, пересекает орбиту Земли и, согласно текущим расчётам астрономов, может оказаться на траектории столкновения с нашей планетой.

Вероятность такого события на данный момент оценивается в 6% — из 16 возможных сценариев один приводит к падению астероида на Землю. Однако эта вероятность пока не окончательная из-за того, что наблюдения ведутся пока еще только месяц, а прогнозируемый интервал сближения - 8 лет.

Возможные сценарии развития событий:

Столкновение с Землёй (6%)

Если этот вариант подтвердится, наиболее вероятное место падения — центральная Африка или Атлантический океан. В случае удара по суше радиус разрушений может составить 30 км, а явление будет видно в радиусе 700 км.

Если же астероид упадёт в Атлантический океан в 1500 км от западного побережья Африки, высота цунами не превысит 10 см. Этот уровень вероятности столкновения является самым высоким со времён обнаружения астероида Апофис в 2004 году, который пройдёт всего в 30 000 км от Земли в апреле 2029 года.

Близкий пролёт (94%)

В этом случае 22 декабря 2032 года астероид пройдёт на расстоянии примерно 60 000 км от центра Земли (это в шесть раз ближе Луны). Это всё ещё крайне близкое сближение для объекта таких размеров, и он станет доступным для наблюдений даже астрономами-любителями с помощью телескопов среднего класса.

По данным сервиса NEODyS-2, поддерживаемого Европейским космическим агентством (ESA), яркость астероида достигнет +10 звёздной величины, а его угловая скорость составит до 43 угловых секунд в секунду — это означает, что он пересечёт диск Юпитера всего за секунду, а Луну — за 40 секунд.

Пока что астрономы наблюдали астероид в течение 33 дней — этого недостаточно для высокой точности расчётов его орбиты, сообщил AstroAlert. Однако в конце 2028 — начале 2029 года 2024 YR4 снова приблизится к Земле.

Хотя он не подойдёт на критически малое расстояние, его яркость достигнет +21 звёздной величины, что позволит профессиональным астрономам провести новые измерения и уточнить траекторию движения. Тогда, за четыре года до потенциального столкновения, учёные смогут дать более точный прогноз о его судьбе в декабре 2032 года.

[info_b] Кстати, многие путают понятия астероидов и метеоритов. Несмотря на то, что и те, и другие могут представлять опасность для Земли, у них есть значительные различия.

Астероиды - это сравнительно небольшие объекты, подобные планетам. Они состоят из камня и металла. Диаметр астероидов варьируется от нескольких метров до сотен километров.

Метеориты - фрагменты космических тел, которые входят в атмосферу Земли и нагреваются в ней. При этом для них характерно свечение. Именно это явление известно как «падающая звезда» (метеор). Если небесное тело не сгорает полностью и падает на Землю, то это уже метеорит. В зависимости от состава метеориты могут быть каменными, железными, смешанными. [/info_b]

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