Минобороны Израиля заявило об уничтожении «ключевого террориста ХАМАСа»

Опубликовано: 24.03.2025 09:30 , Обновлено: 24.03.2025

Израильская авиация вечером в воскресенье, 23 марта, нанесла целенаправленный удар по больнице на юге сектора Газа, целью которого стал высокопоставленный член политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Бархум. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал его "ключевым террористом ХАМАС".

Палестинская террористическая группировка подтвердила смерть одного из своих руководителей, заявив, что тот проходил лечение после ранения, полученного в результате предыдущего удара.

Министр обороны Исраэль Кац в своем заявлении назвал Бархума “новым премьер-министром ХАМАС в секторе Газа”, который пришёл на смену Иссаму Даалису, ликвидированному израильскими военным несколькими днями ранее.

Армия обороны Израиля заявила, что удар был нанесен после “обширного процесса сбора разведывательной информации” и что для смягчения ущерба мирным жителям они использовали “высокоточный боеприпас”. Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, в свою очередь, сообщило, что удар пришелся по хирургическому отделению больницы.

Кадры с места происшествия показывают, что здание больницы практически не пострадало в результате удара, однако в одной из секций здания возле лестничной клетки вспыхнул пожар, сообщило израильское издание The Times of Israel. По данным палестинских медиков, в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, а кадры в социальных сетях демонстрируют, как люди извлекают тела и раненых из-под завалов.

В своём официальном заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ХАМАС в “эксплуатации гражданской инфраструктуры” в ущерб мирному населению Газы.

“Циничное использование действующей больницы в качестве убежища для планирования и осуществления смертоносных террористических атак является прямым нарушением международного права”, — заявили в ЦАХАЛ.

По данным The Times of Israel, Бархум стал по меньшей мере четвертым членом политического бюро ХАМАС, убитым за последнюю неделю, когда Израиль возобновил авиаудары по территории мятежного анклава. Бархум был членом политического крыла ХАМАС и был вовлечен в финансовую деятельность террористической группировки, согласно информации Европейского союза, который за это ввёл против него санкции в прошлом году.

Из 20 членов политического бюро ХАМАС, избранных в 2021 году, 11 были убиты во время войны в Газе. Семеро либо наверняка, либо с большой долей вероятности находятся за пределами сектора Газа.

В отдельном заявлении, сделанном в воскресенье, Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин-Бет сообщили, что в результате недавних авиаударов в секторе Газа были убиты два высокопоставленных командира военного крыла ХАМАС - Ахмад Салман Авдж Шимали, заместитель командира бригады города Газа, и Джамиль Омар Джамиль Вадия, командир батальона Шеджайя бригады. По данным ЦАХАЛа, первый отвечал за планирование наступательной стратегии и формирование сил бригады ХАМАС в рамках подготовки к жестокой бойне, устроенной боевиками 7 октября 2023 года, а во время войны отвечал за развертывание сил бригады.

Ранее Telegraf.news рассказал, что израильские военные заявили о возобновлении наземных операций в центральной и южной части сектора Газа 19 марта, на следующий же день после того, как начала наносить авиаудары по анклаву. Атаку 18 марта назвали «одним из самых смертоносных эпизодов» с начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Он положил конец режиму прекращения огня, который в основном соблюдался сторонами с января 2025 года.

Израиль заявил о начале новой наземной операции в секторе Газа