Минобороны Израиля объявило о «полномасштабном наступлении» в секторе Газа

Опубликовано: 11.10.2023 07:56 , Обновлено: 11.10.2023

Министр обороны Йоав Галант 10 октября объявил о полном освобождении израильских территорий от террористов ХАМАС и о начале полномасштабного наступления в секторе Газа.

“Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над израильской территорией и переходим к полномасштабному наступлению”, — процитировало Галанта издание The Times of Israel.

Обращаясь к израильским войскам, расположенным вдоль границы с сектором Газы, глава Минобороны заявил, что сейчас у Израиля есть “возможность изменить реальность” и пообещал, что ХАМАС, “который добивался перемен в Газе”, “изменится на 180 градусов”, но не так, как полагало руководство ХАМАС. По словам Галанта, “сектор Газа никогда не вернется к тому, что было”.

“Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, мы уничтожим их всеми силами и без компромиссов”, - добавил Галант.

Судя по заявлениям самого министра обороны, а также источников издания The Times of Israel в среде египетских чиновников, Израиль готовится к тому, что наземная военная кампания в секторе Газа продлится не меньше месяца. По словам египетского источника, Израиль”отверг попытки Египта выступить посредником в деэскалации конфликта”, поскольку хочет “нанести нокаутирующий удар по ХАМАСу, прежде чем рассматривать идею о прекращении огня”.

Напомним, к вечеру 10 октября в посольстве Израиля в США заявили, что число погибших в результате нападения ХАМАС в стране составляет уже 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь в министерстве здравоохранения Газы утверждают, что с палестинской стороны погибло 765 человек, 4000 ранены.

Число погибших в Израиле превысило 1000 человек, в Газе — 750