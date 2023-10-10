Число погибших в Израиле превысило 1000 человек, в Газе — 750

Опубликовано: 10.10.2023 17:28 , Обновлено: 10.10.2023

В посольстве Израиля в США ближе к вечеру 10 октября заявили, что число погибших в результате нападения ХАМАС превысило 1000 человек. В свою очередь в министерстве здравоохранения Газы назвали количество жертв с палестинской стороны.

Так, в израильском посольстве в США сообщили, число погибших составляет 1008 человек (по последним данным на момент написания новости). Еще по меньшей мере 3418 получили ранения, передает CNN.

При этом в армии обороны Израиля заявили, что «не могут подтвердить или опровергнуть» эти сообщения посольства. Представитель ЦАХАЛа сообщил CNN, что ему известно о более чем 900 смертях.

В свою очередь в министерстве здравоохранения Газы утверждают, что с палестинской стороны погибло 765 человек, 4000 ранены, передает BBC.

Напомним, как ранее писал Телеграф, между Израилем и ХАМАСом существует постоянная напряженность, но нападение боевиков в субботу 7 октября произошло без предупреждения.

ХАМАС начал военное вторжение в Израиль и за 2 часа выпустил тысячи ракет и взял в заложники жителей и военных. Израиль ответил ударами по сектору Газа.

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К слову, утром 10 октября стало известно, что представитель радикального движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил о том, что ХАМАС готов вести переговоры с Израилем. По его словам, они “открыты ко всем политическим диалогам”.

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В то же время глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 10 октября заявил, что группировка не будет вести переговоры с Израилем о захваченных заложниках до окончания боевых действий.