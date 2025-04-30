Министры БРИКС не смогли договориться на саммите — Reuters. К чему призывала Беларусь?
Расширенный состав группы БРИКС, встретившийся на уровне министров иностранных дел в Рио-де-Жанейро, не смог договориться по всем вопросам и принять единое итоговое коммюнике. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, это выявило «внутренние разногласия» в быстрорастущем блоке. В итоге председательствующая Бразилия выпустила заявление от своего имени, осуждающее торговый протекционизм. На этом фоне впервые в официальном статусе партнёра во встрече приняла участие и делегация Беларуси, озвучив свои призывы и приоритеты.
По данным источников Reuters, основной камень преткновения возник из-за требования Бразилии, Индии и ЮАР включить в итоговый документ пункт о реформе ООН, включая Совет Безопасности. Против этого выступили «новые африканские члены» группы — Египет и Эфиопия. По неподтверждённой информации, они не согласились с тем, чтобы именно ЮАР позиционировалась как предпочтительный кандидат от БРИКС в реформированный Совбез.
«Расширение имеет свою цену. Конечно, нам приходится больше работать для достижения консенсуса», — прокомментировал источник агентства, отметив, однако, возросшую мощь группы.
Несмотря на разногласия по ООН, министры выразили «серьёзную озабоченность» перспективой «фрагментированной глобальной экономики» и «ослаблением мультилатерализма».
[info_b]Мультилатерализм (многосторонность) — принцип внешней политики, предполагающий решение международных проблем и координацию действий тремя или более государствами.[/info_b]
В итоговом заявлении Бразилии (которое, как подчеркнул глава МИД страны Мауро Виейра, отразило «консенсус» по основному вопросу) говорится о «серьёзной обеспокоенности ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, несовместимых с правилами ВТО, включая беспорядочное повышение взаимных тарифов и нетарифных мер».
Хотя США прямо не названы, основные претензии адресованы именно политике администрации Трампа. По данным Reuters, особенно на жёстком тоне настаивал Китай, наиболее пострадавший от американских тарифов.
«Главное для БРИКС — обеспечить, чтобы многосторонняя торговая система не развалилась полностью», — привёл Reuters слова одного из дипломатов.
Для Беларуси эта встреча стала первой в статусе официального государства-партнёра БРИКС. Как сообщили в МИД РБ, первый замминистра Сергей Лукашевич, выступая на сессии о роли Глобального Юга, подчеркнул, что Беларусь «полностью разделяет философию и подходы БРИКС», включая построение «справедливого многополярного мира» и «равноправное сотрудничество».
Он отметил готовность Беларуси подключиться к работе форматов БРИКС по ключевым направлениям (политика, экономика, гуманитарное) и выразил поддержку приоритетам бразильского председательства в 2025 году (реформа международных отношений, климат, биоугрозы, финансы).
Ключевые призывы белорусской делегации:
- Привлечь внимание к инициативе Минска по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности для создания архитектуры «равной и неделимой евразийской безопасности».
- Проводить на международных площадках «единую линию по противодействию политике санкций, торговых и тарифных войн».
Сергей Лукашевич также провёл двусторонние встречи с делегациями Боливии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Кубы, Нигерии, Таиланда.
Напомним, БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года. Тезис БРИКС (на основе статьи 2003 года «Мечтая о БРИКС: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. У БРИКС есть намерение сформировать сильный экономический блок наподобие государств «Большой семерки».
И осенью 2024 года Беларусь наряду с 12 другими государствами стала страной-партнёром БРИКС. Журналисты Telegraf.news рассказали, что известно о таком статусе.