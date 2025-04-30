Опубликовано: 30.04.2025 11:28 , Обновлено: 30.04.2025

Расширенный состав группы БРИКС, встретившийся на уровне министров иностранных дел в Рио-де-Жанейро, не смог договориться по всем вопросам и принять единое итоговое коммюнике. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, это выявило «внутренние разногласия» в быстрорастущем блоке. В итоге председательствующая Бразилия выпустила заявление от своего имени, осуждающее торговый протекционизм. На этом фоне впервые в официальном статусе партнёра во встрече приняла участие и делегация Беларуси, озвучив свои призывы и приоритеты.

По данным источников Reuters, основной камень преткновения возник из-за требования Бразилии, Индии и ЮАР включить в итоговый документ пункт о реформе ООН, включая Совет Безопасности. Против этого выступили «новые африканские члены» группы — Египет и Эфиопия. По неподтверждённой информации, они не согласились с тем, чтобы именно ЮАР позиционировалась как предпочтительный кандидат от БРИКС в реформированный Совбез.

«Расширение имеет свою цену. Конечно, нам приходится больше работать для достижения консенсуса», — прокомментировал источник агентства, отметив, однако, возросшую мощь группы.

Несмотря на разногласия по ООН, министры выразили «серьёзную озабоченность» перспективой «фрагментированной глобальной экономики» и «ослаблением мультилатерализма».

[info_b]Мультилатерализм (многосторонность) — принцип внешней политики, предполагающий решение международных проблем и координацию действий тремя или более государствами.[/info_b]

В итоговом заявлении Бразилии (которое, как подчеркнул глава МИД страны Мауро Виейра, отразило «консенсус» по основному вопросу) говорится о «серьёзной обеспокоенности ростом неоправданных односторонних протекционистских мер, несовместимых с правилами ВТО, включая беспорядочное повышение взаимных тарифов и нетарифных мер».

Фото: Reuters

Хотя США прямо не названы, основные претензии адресованы именно политике администрации Трампа. По данным Reuters, особенно на жёстком тоне настаивал Китай, наиболее пострадавший от американских тарифов.

«Главное для БРИКС — обеспечить, чтобы многосторонняя торговая система не развалилась полностью», — привёл Reuters слова одного из дипломатов.

Для Беларуси эта встреча стала первой в статусе официального государства-партнёра БРИКС. Как сообщили в МИД РБ, первый замминистра Сергей Лукашевич, выступая на сессии о роли Глобального Юга, подчеркнул, что Беларусь «полностью разделяет философию и подходы БРИКС», включая построение «справедливого многополярного мира» и «равноправное сотрудничество».

Он отметил готовность Беларуси подключиться к работе форматов БРИКС по ключевым направлениям (политика, экономика, гуманитарное) и выразил поддержку приоритетам бразильского председательства в 2025 году (реформа международных отношений, климат, биоугрозы, финансы).

Ключевые призывы белорусской делегации:

Привлечь внимание к инициативе Минска по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности для создания архитектуры «равной и неделимой евразийской безопасности».

по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности для создания архитектуры «равной и неделимой евразийской безопасности». Проводить на международных площадках «единую линию по противодействию политике санкций, торговых и тарифных войн».

Сергей Лукашевич также провёл двусторонние встречи с делегациями Боливии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Кубы, Нигерии, Таиланда.

Напомним, БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года. Тезис БРИКС (на основе статьи 2003 года «Мечтая о БРИКС: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. У БРИКС есть намерение сформировать сильный экономический блок наподобие государств «Большой семерки».

И осенью 2024 года Беларусь наряду с 12 другими государствами стала страной-партнёром БРИКС. Журналисты Telegraf.news рассказали, что известно о таком статусе.

Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?