Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Опубликовано: 30.09.2022 10:32 , Обновлено: 30.09.2022

В Киеве с тайным визитом на этой неделе побывал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Но написал он об этом только сегодня, 30 сентября.

“Рад, что посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дополнительную военную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться до 2023 года и далее”, - сообщил Бен Уоллес в Twitter

https://twitter.com/BWallaceMP/status/1575559110833184768?s=20&t=C8Xod4aa2TNoLrsErJQGAw

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 11 августа, что потенциальный успех России в войне с Украиной становится с каждым днём все менее и менее вероятным. По его оценкам, Владимир Путин никогда полностью не покорит Украину из-за потерь, которые несёт российская армия.

Новость Телеграф