Министр обороны Пакистана заявил о «неминуемости» войны с Индией. Готовы применить ядерное оружие?

Опубликовано: 29.04.2025 16:07 , Обновлено: 29.04.2025

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что его страна ожидает скорой военного вторжения со стороны Индии. По его словам, военные проинформировали правительство о высокой вероятности индийского нападения как ответной реакции на теракт 22 апреля в Кашмире. Исламабад заявил о готовности защищаться «любой ценой» и допустил применение ядерного оружия, если возникнет «прямая угроза существованию».

«Мы усилили наши силы, потому что это сейчас неминуемо. В этой ситуации нужно было принять некоторые стратегические решения, и они были приняты», — процитировало слова министра обороны агентство Reuters.

Асиф отметил, что «риторика Индии накаляется». При этом он не стал вдаваться в детали, почему именно он считает нападение «неминуемым», но сообщил, что Пакистан обратился за поддержкой к «дружественным» странам, включая государства Персидского залива и Китай, а также проинформировал о ситуации Великобританию, США и других игроков.

«Некоторые из наших друзей в Заливе разговаривали с обеими сторонами», — добавил Асиф, не называя стран.

По словам министра, Пакистан остаётся в состоянии высокой готовности, но применит ядерное оружие лишь в крайнем случае, при «прямой угрозе существованию». Он подчеркнул, что его партия всегда выступала за мирные переговоры с Индией.

Китай (29 апреля) выразил надежду на «сдержанность» и приветствовал любые шаги по деэскалации.

США, по словам Асифа, пока «держатся в стороне». Хотя президент Трамп заявлял, что Индия и Пакистан разберутся сами, Госдеп позже уточнил, что Вашингтон «остаётся в контакте с обеими сторонами», призывая к «ответственному решению».

Напомним, журналисты Telegraf.news рассказывали, что теракт в Кашмире (Пахалгам) 22 апреля унёс жизни 26 человек. Ответственность взяла местная группировка, которую в Индии связывают с Пакистаном.

Индия обвинила Пакистан, приостановила Договор о водах Инда (что угрожает Пакистану потерей воды) и аннулировала визы для пакистанцев.

Пакистан отверг свою причастность, посчитал договор по воде обязательным и пообещал защищать его «любой ценой». Пакистан также аннулировал визы для индийцев и прекратил торговлю.

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