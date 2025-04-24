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Опубликовано: 24.04.2025 20:00 , Обновлено: 24.04.2025

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились и, по мнению ряда экспертов, находятся на грани нового вооружённого конфликта. Спусковым крючком стал теракт в индийской части Кашмира 22 апреля, в результате которого погибли более 25 человек.

Обвинив Пакистан в причастности (что Исламабад отрицает), Индия объявила о беспрецедентном шаге — приостановке действия Договора о водах Инда, угрожая перекрыть Пакистану доступ к жизненно важным водным ресурсам.

Пакистан в ответ заявил, что любая попытка отвести воду будет расценена как «акт войны». Эскалация уже сопровождается взаимными визовыми аннуляциями, закрытием границ, воздушного пространства и прекращением торговли.

22 апреля группа вооружённых боевиков (в камуфляже, как сообщили очевидцы) открыла беспорядочную стрельбу по туристам в долине Байсаран (город Пахалгам, индийская часть Джамму и Кашмира). Погибли, по разным данным, 26-27 человек (в основном граждане Индии, возможно, один непалец), ещё 12 ранены.

Ответственность взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которую в Индии считают террористической и связывают с базирующейся в Пакистане «Лашкар-и-Тайба», запрещённой в обеих странах. Индия незамедлительно обвинила Пакистан в причастности. Пакистан связь отверг.

Самым резонансным ответом Индии стало объявление о приостановке Договора о водах Инда 1960 года .

Нью-Дели заявил, что договор, стабилизирующий водные ресурсы Пакистана, приостановлен до тех пор, пока Пакистан «убедительно и бесповоротно не отречётся от своей поддержки трансграничного терроризма». Это первый случай приостановки договора Индией за всю его историю, даже во время войн.

Исламабад назвал договор обязательным международным соглашением, заключённым при посредничестве Всемирного Банка, не предусматривающим одностороннего прекращения. На экстренном заседании Совета нацбезопасности страны заявили, что вода Инда жизненно важна для 240-миллионного населения, её защита «будет обеспечена любой ценой», а любая попытка Индии остановить или отвести воду «будет расцениваться как акт войны».

Похороны погибших в результате теракта 22 апреля

Кроме водного вопроса, обе страны обменялись целым пакетом жёстких мер.

Индия аннулировала все действующие визы для пакистанцев, потребовав их покинуть страну. Пакистан ответил аннуляцией виз для индийцев (кроме паломников), предписав им уехать за 48 часов.

Индия понизила уровень дипотношений, объявив о высылке пакистанских военных атташе и сокращении штата посольств. Пакистан выслал индийских военных советников.

Индия закрыла ключевой наземный погранпереход Аттари-Вагах. Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а позже и вовсе остановил всю торговлю с Индией, заявило NDTV.

Аналитики, включая опрошенных The New York Times и The Guardian, оценили ситуацию как крайне опасную, предупреждая о высоком риске вооружённого конфликта с «непредсказуемыми последствиями» между двумя ядерными державами.

Многие провели параллели с эскалацией 2019 года после теракта в Пулваме, когда страны оказались на грани войны. Тогда Индия нанесла авиаудар по лагерю боевиков на территории Пакистана. Некоторые посчитали, что нынешняя стадия «более опасна» из-за «разрушенного мирового порядка» и «паники в индийских СМИ».

Заявляя о нежелании эскалации, Исламабад, по мнению экспертов, готовится к отражению возможного вторжения и придерживается принципа «око за око».

Напомним, спор о Кашмире длится с 1947 года, страны с тех пор пережили три войны.