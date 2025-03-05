Министр обороны Франции обвинил российский военный самолёт в «агрессивных действиях» в небе над Средиземным морем

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2025 14:09 , Обновлено: 05.03.2025

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 4 марта обвинил российских военных в "непрофессиональных и агрессивных действиях" в небе над Средиземным морем. Так он описал инцидент с российским истребителем Су-35 и французским разведывательным беспилотником MQ-9A Reaper, который, как утверждается, произошёл 2 марта.

На своей страничке в соцсети X глава французского Минобороны выложил короткое видео с кадрами, снятыми беспилотником где-то над восточной частью Средиземного моря. На кадрах запечатлен момент, когда российский истребитель Су-35 приблизился к нему на расстояние нескольких метров. Такой манёвр Лекорню назвал “опасным”, причём, по его словам, он был не единичным.

“Три последовательных пролета в непосредственной близости друг от друга, в результате которых дрон мог потерять управление, свидетельствуют о желании ограничить свободное движение в общем воздушном пространстве. Это были преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия, которые неприемлемы”, - прокомментировал кадры министр обороны.

Российское Минобороны пока никак не комментировало заявления Лекорню.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года японские военные самолеты впервые применили осветительные ракеты рядом с российским самолетом-разведчиком, который трижды нарушил воздушное пространство страны.

Япония впервые обстреляла предупредительными ракетами российский самолёт-разведчик