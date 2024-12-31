Минфин США обвинил китайских хакеров в краже документов

Опубликовано: 31.12.2024 10:28 , Обновлено: 31.12.2024

Министерство финансов США разослало законодателям письмо с сообщением, что в декабре китайские хакеры, предположительно поддерживаемые государством, совершили атаку на систему кибербезопасности. По данным ведомства, хакеры похитили документы, что в Минфине назвали «серьёзным инцидентом».

Согласно письму, хакеры скомпрометировали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust и смогли получить доступ к несекретным документам.

В письме сказано, что хакеры «получили доступ к ключу, используемому поставщиком для защиты облачного сервиса, применяемого для удалённого предоставления технической поддержки конечным пользователям Министерства финансов. С помощью украденного ключа злоумышленник смог обойти защиту сервиса, удалённо получить доступ к определённым рабочим станциям пользователей Минфина и к некоторым несекретным документам, хранящимся у этих пользователей».

Министерство финансов заявило, что 8 декабря компания BeyondTrust уведомила их об утечке и что министерство работает с Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США и ФБР для оценки последствий взлома.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне отверг какую-либо ответственность за взлом, заявив, что Пекин «решительно выступает против клеветнических нападок США на Китай без каких-либо фактических оснований».

Представитель BeyondTrust из Джонс-Крик, штат Джорджия, [link href=“https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/us-treasurys-workstations-hacked-cyberattack-by-china-afp-reports-2024-12-30/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Reuters по электронной почте, что компания «ранее выявила и приняла меры по устранению инцидента безопасности в начале декабря 2024 года», связанного с её продуктом удалённой поддержки. BeyondTrust «уведомила ограниченное число клиентов, которые были затронуты», а правоохранительные органы были проинформированы, заявил представитель компании. «BeyondTrust поддерживает усилия по расследованию».

Представитель сослался на заявление, размещённое на веб-сайте компании 8 декабря, в котором сообщалось о некоторых деталях расследования, в том числе о том, что в результате инцидента был скомпрометирован цифровой ключ и что ведётся расследование. Последний раз это заявление обновлялось 18 декабря.

Том Хегель, исследователь угроз из компании SentinelOne, занимающейся кибербезопасностью, сказал, что этот инцидент «соответствует хорошо задокументированной схеме действий групп, связанных с КНР, с особым акцентом на злоупотребление доверенными сторонними сервисами — метод, который становится всё более заметным в последние годы».

Ранее Telegraf.news писал, как несколько месяцев назад иранские хакеры похитили информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и передали её команде Джо Байдена.

Иранские хакеры украли информацию из штаба Трампа и передали штабу Байдена — ФБР