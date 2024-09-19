Иранские хакеры украли информацию из штаба Трампа и передали штабу Байдена — ФБР

Опубликовано: 19.09.2024 12:19 , Обновлено: 19.09.2024

Иранские хакеры похитили информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и передали её команде Джо Байдена. Об этом сообщили в среду 18 сентября Федеральное бюро расследований США (ФРБ) и американские разведывательные службы.

В совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки и Управления по кибербезопасности говорится, что хакеры по своей инициативе отправили эжлектронные письма людям, связанным с избирательным штабом Байдена, содержащие фрагменты украденных материалов, не предназначенных для публикации, из штаба Трампа.

Эти события произошли в июне и июле этого года, до того как Байден снял свою кандидатуру с выборов, и его место заняла Камала Харрис.

По данным спецслужб, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

«Кроме того, иранские злоумышленники с июня продолжают свои усилия по отправке украденных, не подлежащих огласке материалов, связанных с предвыборной кампанией бывшего президента Трампа, в американские медиа-организации», — сообщили в ФБР.

Министерство юстиции США готовит обвинения в связи с этим нарушением, сообщило Associated Press.

Федеральные правоохранительные и разведывательные органы также заявили, что Иран, Россия и в меньшей степени Китай нацелились на президентскую кампанию 2024 года в попытке подорвать веру избирателей в выборы и разжечь рознь.

Напомним, Байден выбыл из гонки в июле, открыв дорогу вице-президенту Камале Харрис, которая в итоге стала номинантом от демократов. По последним опросам она идет вровень с Трампом.

Морган Финкельштейн, представитель кампании Харрис и ее кандидата, губернатора Миннесоты Тима Вальца, заявил, что кампания «сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами с тех пор, как нам стало известно, что лица, связанные с тогдашней кампанией Байдена, были в числе предполагаемых жертв этой операции иностранного влияния».

«Мы не знаем о том, что какие-либо материалы были направлены непосредственно в адрес кампании; несколько человек получили на свои личные электронные адреса сообщения, которые выглядели как спам или фишинг», - сказал Финкельштейн в интервью USA TODAY.

«Мы самым решительным образом осуждаем любые попытки иностранных субъектов вмешаться в американские выборы, включая эту нежелательную и неприемлемую вредоносную деятельность», — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что в воскресенье, 15 сентября, в штате Флорида рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Сам Трамп в это время находился на поле для гольфа и не пострадал, сообщил его предвыборный штаб.

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