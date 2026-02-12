Минфин США назвал условия снятия санкций с российской нефти

Опубликовано: 12.02.2026 09:37 , Обновлено: 12.02.2026

Министр финансов США Скотт Бессент, 11 февраля, выступая в эфире американского телеканала Fox News, назвал условия снятия санкций с российской нефти. Это, по мнению главы американского казначейства, приведёт к снижению цен на нефть на мировом рынке.

Санкции Министерства финансов США в отношении российской нефти будут сняты в случае, если украинский кризис будет урегулирован мирным путем, заявил Бессент.

Мирное разрешение российско-украинского конфликта министр финансов США назвал одни из трёх ключевых условий снижения мировых цен на энергоносители. Два других - стабилизация ситуации в Венесуэле и достижение устойчивого соглашения с властями Ирана .

“Благодаря мирным соглашениям, я думаю, мы можем увидеть существенное снижение цен на нефть в Венесуэле и Иране. А если Россия и Украина достигнут соглашения, то на рынок поступит гораздо больше нефти - она будет выведена из-под санкции Министерства финансов”, - пояснил Бессент в комментарии американскому телеканалу.

Напомним, буквально на днях Министерство обороны США заявило, что взяло под свой контроль ещё один танкер, который считают частью российского “теневого флота”. На этот раз американские военные поднялись на борт нефтяного танкера Aquila II, который “вели” от Карибского моря, в водах Индийского океана.

США захватили ещё один танкер «теневого флота России»

На то, что власти США устроили настоящую “войну против танкеров” и даже пытаются запретить партнерам России покупать российские энергоносители, 9 февраля пожаловался министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. Дипломат посетовал на то, что Вашингтон на деле не готов выполнять свои же инициативы, согласованные на Аляске в прошлом году. Поэтому, по словам Лаврова, Москва не видит “никакого там радужного будущего” с точки зрения потенциального экономического сотрудничества с Вашингтоном.