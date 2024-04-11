МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам не ездить в Беларусь из-за «риска прямого конфликта»

Опубликовано: 11.04.2024 13:36 , Обновлено: 11.04.2024

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что гражданам страны лучше воздержаться от поездок в Беларусь. По их словам, существует определённый риск того, что прямой конфликт, связанный с войной в Украине, может перекинуться и на белорусов.

В МИД добавили, что туристическая страховка гражданина Великобритании будет аннулирована, если он путешествует вопреки рекомендациям ведомства. Консульская поддержка также строго ограничена в тех случаях, когда в Министерстве настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок.

“Если начнётся военный конфликт, консульская помощь будет серьёзно ограничена. Маршруты из Беларуси также имеют ограничение, особенно это касается авиаперелётов”, — отметили в иностранном ведомстве.

[info_b]С середины 2021 года белорусам запрещено летать в Великобританию. ЕС закрыл своё воздушное пространство для самолётов, зарегистрированных в Беларуси, и ввёл санкции против “Белавиа”.[/info_b]

В МИД Соединённого Королевства добавили, что, в случае ареста или задержания “белорусские власти вряд ли разрешат консульский доступ”. Кроме того, при путешествии в нашу страну гражданам Великобритании порекомендовали не снимать милицию и военных, а также “учреждения и объекты стратегической важности”, включая правительственные здания.

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Американка украла и продала дневник, книги и одежду дочери Байдена. Что решил суд?