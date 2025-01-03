МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Опубликовано: 03.01.2025 08:17 , Обновлено: 03.01.2025

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 2 января призвал к немедленному прекращению военных действий в Украине. Такое заявление глава турецкой дипломатии сделал на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Бернаром Кентеном, который прибыл в Анкару с официальным визитом.

По словам Фидана, прекращение войны России и Украины стало одним из вопросов, которые он обсуждал на переговорах с главой МИД Бельгии.

“Война, которая унесла жизни сотен тысяч людей в центре Европы в 21 веке и разрушила целую страну, должна прекратиться как можно скорее”, - заявил на пресс-конференции Фидан.

Он подчеркнул, что это необходимо в том числе для того, чтобы “как можно скорее” положить конец миграционному, экономическому и другим кризисам, вызванным этой войной, передало издание Hurriyet.

Ранее Telegraf.news рассказал, что представитель Кремля Дмитрий Песков 18 ноября прокомментировал план “заморозки” войны в Украине, предложенный президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Песков подчеркнул, что “вариант заморозки по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны”.

Москва назвала «априори неприемлемым» план Эрдогана по «заморозке» войны в Украине