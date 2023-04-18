МИД России вызвал послов США, Британии и Канады

Опубликовано: 18.04.2023 15:42 , Обновлено: 18.04.2023

В Министерство иностранных дел РФ 18 апреля вызвали «на ковер» послов США, Великобритании и Канады, сообщили СМИ. Причиной в ведомстве назвали «грубое вмешательство во внутренние дела России».

Как пишет издание «Известия», послов вызвали после того, как они не согласились с жестким приговором российскому журналисту Владимиру Кара-Мурзе.

Так, посол США в России Линн Трейси заявила, что «это решение является попыткой заставить замолчать инакомыслие в этой стране и показать пример тем, у кого хватает смелости предложить альтернативу политике российского правительства».

А посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт потребовала отменить приговор.

В свою очередь канадский посол Элисон Леклер заявила, что «три десятилетия назад свободная и демократическая Россия пыталась в борьбе появиться на свет», а «приговор — это печальное свидетельство темного поворота, к которому пришла эта борьба».

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Напомним, московский городской суд 17 апреля вынес приговор российскому политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе. Рассмотрев дело в закрытом режиме, суд признал его виновным в госизмене и распространении заведомо ложной информации о российской армии и отправил на 25 лет в колонию строго режима.

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