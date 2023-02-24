МИД России намекнул на возможную войну с "НАТО и подопечными" в Молдове

Опубликовано: 24.02.2023 15:09 , Обновлено: 24.02.2023

МИД России пообещал "адекватно" отреагировать на "авантюры" в Приднестровье . Министерство иностранных дел России решило сделать несколько заявлений на случай, если власти Молдовы с помощью Украины и НАТО решат выдворить из самопровозглашенного Приднестровья российский контингент.

Там заверили, что возможная зачистка российских войск в Приднестровье, которые МИД РФ назвал “миротворцами”, будет расцениваться как “нападение на Российскую Федерацию” . Таким образом, российское ведомство намекнуло, что в случае решения властей Молдовы по освобождению своей территории в Приднестровье, в Кремле это могут считать началом войны.

“Если таковая все же последует”, в МИД РФ выказали уверенность, что российская армия обеспечит защиту “соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье”.

В российском МИДе рассказали, что зафиксировали “значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений” вблизи украинско-молдовской границы рядом с самопровозглашенным Приднестровьем. Также россияне там заметили “развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ” над территорией непризнанного Приднестровья.

В заявлении МИД РФ говорится, что в Кремле предостерегают “США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов” на территории Приднестровья, которое контролирует ограниченный российский контингент.

В России пообещали, что войска РФ “адекватно отреагируют” в случае “провокации” Киева в отношении самопровозглашенного Приднестровья. Но при этом призвали за решение любых вопросов по Приднестровью “политико-дипломатическим путем”.

“Шансов нет”

Ранее российский военный обозреватель Игорь Гиркин, бывший “министр обороны ДНР”, заявил, что, по его данным, украинцы уже готовы к входу на территорию Молдовы для ликвидации находящихся в Приднестровье российских военных.

«По всей видимости, «зачистка» Приднестровья силами ВСУ начнется в ближайшие дни. И помешать ей ВС РФ не смогут «от слова совсем». Шансов небольшими силами удержаться в полном окружении на узенькой полоске земли у наших военных нет никаких», — написал он.

Украина начнет свою СВО в Молдове в ближайшие дни? Что говорят эксперты